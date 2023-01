14enne scompare da Civitavecchia (per la seconda volta), l’appello della mamma: ‘Aiutatemi a ritrovare Maria Elena’

È scomparsa di nuovo Maria Elena Radu, la ragazzina di 14 anni che già ad agosto scorso, quella volta insieme a un’amichetta, aveva fatto perdere le proprie tracce. In quel caso, dopo appelli disperati, la 14enne, all’epoca ancora 13enne, era stata ritrovata a Sezze, lei che era scomparsa da Civitavecchia. A distanza di mesi la scena si ripete e nulla è cambiato: Maria Elena Radu dall’8 gennaio scorso non fa rientro a casa e ieri la mamma si è rivolta ai microfoni di Chi l’ha visto?, con la speranza di poterla trovare e riabbracciare presto.

Quando è scomparsa Maria Elena Radu da Civitavecchia

Maria Elena Radu è scomparsa dall’8 gennaio scorso. Lei ha 14 anni, è alta 160 cm e ha occhi e capelli castani. Al momento della scomparsa indossava una felpa nera con zip e cappuccio ‘Champion’, leggings neri con striscia laterale bianca e anfibi neri. La 14enne vive a Civitavecchia, alle porte di Roma, con la sua famiglia: l’8 gennaio mentre ancora tutti dormivano è andata via di casa. E da quel momento non è più rientrata. Alla madre ha detto di essere andata a Roma, ma ora il suo cellulare risulta spento e, secondo i familiari, potrebbe aver preso un treno ed essere in compagnia.