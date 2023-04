37enne partorisce in un capannone, poi lascia la bimba in ospedale: è la seconda in pochi giorni

Milano. Un altro caso, a pochissima distanza dall’ultimo segnalatovi nel giorno di Pasqua, il quale aveva mancato di suscitare anche un certo riverbero mediatico, accendendo molti dibattiti e polemiche sul tema. Un altro caso, sempre a Milano, di un bimbo appena dato alla luce e poi lasciato in ospedale, in modo che possa essere adottato da un’altra famiglia. Il fatto è accaduto, questa volta, all’ospedale dei bambini Buzzi. Il caso molto simile a cui accennavamo, invece, si era verificato, invece, pochi giorni fa: la storia del piccolo Enea, lasciato nella mattinata di Pasqua alla Culla per la Vita del Policlinico di Milano, e che nelle ultime ore ha già trovato una famiglia.

Neonato lasciato in ospedale a Milano

In questo caso, dunque, la madre è una donna senza fissa dimora, la quale si è presentata in ospedale accompagnata dai Carabinieri e dalla sua bimba appena nata. La piccola era già nata al suo arrivo, perché la donna aveva partorito all’interno di un capannone dismesso e abbandonato, con tutte le difficoltà e problematiche del caso. Dopo l’intervento dei carabinieri, e dopo aver raggiunto l’ospedale, la bimba è stata poi affidata alle cure dei medici e sottoposta agli accertamenti di routine. Stando alle informazioni che abbiamo al momento, e a quanto riferito, la donna si era inizialmente rifiutata di dare le sue generalità ma, poi, è stata convinta, e ha consentito ai carabinieri di identificarla. La bambina, ora, si trova nelle mani dei medici, senza un nome, che a breve le verrà dato dallo staff del Buzzi.

Il parto della madre in un capannone dismesso