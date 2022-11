Accoltella al petto il fidanzato nigeriano, poi cerca di salvarlo col massaggio cardiaco

Una vicenda violenta, cruenta, andata in scena a Morengo, provincia di Bergamo. Un ragazzo di origini nigeriane, di 31 anni, E.E.M., è stato preso a coltellate dalla sua compagna: colpi inferti al petto, ferite troppo profonde. Il giovane 31enne è morto poco dopo. Ad accoltellarlo, come anticipato, la compagna, S.F., di 51 anni. Il fatto è accaduto la notte scorsa, la donna poi è stata immediatamente arrestata dai carabinieri. È stata lei stessa a dare l’allarme al 112, dopo il raptus omicida. Il tutto al culmine di una lite, un climax progressivo, fino al fatale gesto finale.

Ucciso a coltellate durante una lite

Dopo l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’omicidio, la donna è stata condotta nel carcere di Bergamo con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi per i quali la donna avrebbe perso le staffe. La lite si sarebbe innescata stesso dentro casa, precisamente nella cucina. L’abitazione si trova in Via Umberto I a Morengo. I soccorsi sono rapidamente intervenuti sul posto dopo la segnalazione delle gravi ferite. Ma è stato tutto vano, perché le ferite erano troppo profonde, l’uomo è deceduto anche a causa dell’eccessiva perdita di sangue, le cui tracce rimangono ancora vivide sul pavimento dell’abitazione.

Roma, 14enne accoltellato a Tor Bella Monaca mentre passeggia nel parco

La donna avrebbe tentato di rianimarlo

Ma c’è anche un ulteriore dettaglio. La donna, più giovane, dopo il raptus, avrebbe anche cercato di rianimare il compagno colpito a morte al petto. Dopo averlo accoltellato è come se fosse ritornata in sé, e ha iniziato anche a praticargli il massaggio cardiaco. Il dato emerge dalle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri trasmesse anche dall’agenzia ANSA nelle ultime ore di oggi. Ma anche il suo tentativo, unito a quello del personale del 118, si è rivelato totalmente vano. Il primo ad arrivare nell’abitazione, successivamente, è stato il figlio 23enne della donna, dopo che la madre aveva scritto su Facebook di essere rimasta vedova. Il figlio, invitato dalla madre, avrebbe poi allertato i soccorsi. Durante il delitto, la coppia era sola, non c’era nessun altro in casa.