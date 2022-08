Addio a Mario Fiorentini, il partigiano più decorato d’Italia: ”Un grande uomo, un grande esempio”

ANPI. Una notizia che tuona come una sentenza morale, soprattutto in considerazione dei tempi politici che stiamo attraversando e dello ”spettro” che avanza inesorabile verso il 25 settembre: «Con grande dolore», informa l’Anpi, è morto martedì notte nella Capitale «un grande uomo, un grande amico, un grande esempio: Mario Fiorentini, il partigiano più decorato d’Italia, il grande matematico». Aveva 103 anni.

Vi proponiamo il ricordo dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani integrale, da leggere tutto d’un fiato:

”L’uomo che comandò il Gruppo di azione patriottica Antonio Gramsci, operante nel centro di Roma, che durante i nove mesi di occupazione nazista della Capitale sbaragliò, con le sue compagne e i suoi compagni, tre battaglioni nemici in pieno centro in pieno giorno, conquistando al mondo l’ammirazione per il combattente italiano e per la Resistenza antifascista italiana.

L’uomo delle quattro evasioni da quattro carceri nazifasciste; e dopo la Liberazione di Roma l’agente dell’Oss decorato dagli alleati; e dopo la Liberazione del nostro Paese lo scienziato autodidatta che fu professore nei licei della periferia romana lasciando anche li tanti ricordi della sua potente e straordinaria umanità, e quindi professore universitario, che innovò la matematica e la geometria, non è più tra noi.

Fu sempre a fianco della sua Lucia, la valorosa partigiana che fu sua moglie, che conobbe durante la Resistenza e che restò la donna della sua vita. Alla figlia Claudia e al nipote Suriel, che gl i sono stati accanto fino alla fine donandogli serenità, va il nostro grande affettuoso abbraccio.”