Aggredisce i carabinieri con un bastone: nei guai Elia Cassardo, ex concorrente de ‘La Caserma’

È stato denunciato ieri, venerdì 30 dicembre, Elia Giorgio Cassardo per aver aggredito i carabinieri con un bastone di legno dopo aver distrutto casa. Il giovane, lo scorso anno, era diventato famoso per aver preso parte al reality di Rai 2 ‘La Caserma’. Ora, il ragazzo dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Distrugge la casa e aggredisce i carabinieri

Il 22enne, volto noto del reality di Rai 2, vive a Milano. Qui ha dapprima devastato la propria abitazione, seminando il panico nel condominio. Dopodiché, non pago, il giovane ha minacciato di morte i carabinieri che erano stati allertati dal padre del ragazzo. Quest’ultimo alla loro vista è letteralmente andato in escandescenza. I militari, infatti, per bloccarlo hanno utilizzato anche il teaser. Una volta bloccato l’hanno condotto in caserma. La sua furia non si fermava davanti a nulla. Il ragazzo alla vista dei militari ha infatti impugnato un bastone di legno e una persiana, usata come ‘scudo’ per scagliarsi contro di loro. Una volta immobilizzato e condotto in caserma, il 22enne è stato visitato dai medici del 118 che lo hanno poi condotto in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli.