Aggredito da un orso e ferito all’addome e alla gamba nel Parco d’Abruzzo: salvato dal suo cane

Aggredito da un orso mentre passeggiava nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Momenti di paura per un uomo di 33 anni residente nel Frusinate. Per l’uomo è andata bene grazie all’intervento del suo cane, che si è lanciato a salvarlo. Ma il 33enne ha comunque riportato ferite che l’hanno costretto a ricorre alle cure ospedaliere a Frosinone, dove ha ricevuto una prognosi di 20 giorni. L’uomo è sotto shock e ha avviato una procedura legale. Ecco tutto quello che è successo durante il tragico incidente.

L’incontro con l’orso nel Parco Nazionale d’Abruzzo

L’uomo stava facendo una delle sue solite passeggiate con il cane quando è stato attaccato da un orso. Non sappiamo quali siano stati i motivi dell’aggressione, dato che nel parco vivono circa 50 orsi marsicani che hanno sempre interagito pacificamente con chi ha attraversato l’oasi verde. Questi orsi sono il simbolo stesso del Parco Nazionale d’Abruzzo, che sul sito ha un’intera sezione dedicata alla specie e un manuale che spiega quali comportamenti adottare e quali evitare in caso di avvistamento.

L’aggressione

L’uomo si trovava lungo i tornanti della strada provinciale 666 verso Forca d’Acero quando si è imbattuto nell’orso. Non sappiamo cosa sia scattato nella sua testa quando ha aggredito l’uomo, prima con una zampata e poi con un morso all’addome. Il 33enne non è riuscito a scappare, ma dopo l’aggressione si è svincolato arrampicandosi su un albero.

Il cane dell’uomo gli ha salvato la vita

Il cane dell’uomo ha capito la gravità della situazione ed è intervenuto senza farsi spaventare dall’orso: ha distratto l’animale permettendo al padrone di mettersi in salvo, prima sull’albero, poi in seguito in auto, per chiedere aiuto. Così il suo cane gli ha salvato la vita. L’uomo ha chiamato subito i soccorsi che sono intervenuti tempestivamente. E’ stato ricoverato prima al pronto soccorso del “Santa Scolastica” di Cassino e poi è stato trasferito all’ospedale Spaziani di Frosinone. Ha riportato gravi ferite alla gamba e all’addome, ma è fuori pericolo e ha ricevuto una prognosi di 20 giorni. L’uomo ha avviato una procedura con il suo avvocato per chiedere un risarcimento dei danni al parco.