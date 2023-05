Agguato a piazza Bologna contro i tifosi del Napoli: la Polizia identifica 10 aggressori

Voleva solo festeggiare la sua squadra, il Napoli, insieme ad alcuni amici, invece è finito in ospedale, all’Umberto I per le percosse ricevute, giovedì sera in piazza Bologna. Un assalto inatteso e impensabile quello di giovedì sera dopo la partita che ha assegnato lo scudetto alla squadra partenopea. ‘Erano 20, forse anche 30’, racconterà il 24enne finito in ospedale per le bastonate prese da un gruppo di facinorosi che non ha tenuto conto di niente e di nessuno. Una furia cieca quella che si è scatenata giovedì sera in piazza Bologna a Roma, dove c’erano anche anziani e bambini.

La Polizia ha già identificato alcuni degli aggressori

Ma le indagini della Polizia hanno portato immediatamente risultati e alcuni componenti del commando sono stati già individuati. Sono 10 gli aggressori identificati e nei loro confronti le forze dell’ordine hanno già pronta un’informativa di reato per essersi resi autori dei disordini e delle aggressioni.

L’aggressione sarebbe nata per dire: ‘I napoletani non possono festeggiare a Roma’

Ma le attività investigative hanno scoperto qualcosa di più inquietante: una guerra che nasce sugli spalti di calcio tra le Curve della Roma e del Napoli. Un blitz, quello di giovedì, che ha avuto un significato preciso: ‘A Roma i napoletani non possono festeggiare’. Ma ingenuamente, qualcuno ha deciso di festeggiare giovedì in piazza Bologna. Una ventina di tifosi biancazzurri, armati di sciarpe e vessilli, decisi solo ed esclusivamente a manifestare la propria gioia. E tra loro c’era anche il 24enne che insieme a un amico voleva bere qualcosa per poi raggiungere Napoli. All’improvviso, però, è successo il finimondo: il gruppo armato sarebbe sbucato da diverse strade e avrebbe iniziato a menare le mani.

Unico ferito certo è stato proprio il 24enne che ha necessitato delle cure del pronto soccorso e che ha deciso anche di sporgere denuncia, come ha raccontato a Il Messaggero. Se ci sono state altre persone che hanno riportato conseguenze da quell’agguato, gli inquirenti non lo sanno. Oltre al 24enne nessuno ha raggiunto gli uffici di Polizia per denunciare.