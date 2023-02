Allarme salmonella nel pesto: ecco quale, il lotto interessato dal richiamo e cosa fare

Allarme salmonella nel pesto. Il batterio della salmonella torna a destare preoccupazione sulle tavole degli italiani e dopo i casi riscontrati all’interno di diversi alimenti- si ricordano, ad esempio, alcuni prodotti dolciari – l’allarme adesso interessa uno dei prodotti maggiormente consumati a tavola sia per la sua bontà sia per la sua praticità: il pesto. Ritirati diversi barattoli di pesto all’interno della catena di supermercati Esselunga proprio per il rischio che possano esser stati infettati dal batterio. Ma qual è il lotto interessato e cosa fare se lo si è acquistato?

Allarme salmonella nel posto, il lotto ritirato dal mercato

È bene sottolineare che al momento la presenza del batterio della salmonella non è stata verificata o confermata ma il sospetto è sufficiente per procedere al ritiro della merce attenzionata. Il Ministero della Salute è, infatti, intervenuto con un apposito avviso per il richiamo del prodotto. Nella fattispecie, il prodotto ritirato dal commercio è il “pesto con basilico genovese dopo senz’aglio biologico”, ha il seguente numero di lotto: “pr 01/02/2023” ed è identificato dal marchio dello stabilimento “It 1184 S CE”. La confezione è da 14 grammi con data di scadenza fissata al 22 febbraio 2023. Come anticipato, tale lotto è stato ritirato dagli scaffali dei supermercati per la sospetta presenza di ‘salmonella spp’.

Le raccomandazioni

Ma cosa fare se ci accorge di avere il casa tale prodotto? A coloro che dovessero ritrovare in casa il prodotto è consigliato di non consumarlo e di riportarlo nel supermercato dove lo si è acquistato. In merito è bene precisare che il rischio di infezione da salmonella riguarda esclusivamente il singolo lotto con la scadenza pocanzi indicata. Non è, dunque, coinvolta, l’intera gamma del pesto con quelle caratteristiche. Tutti gli altri barattoli che non appartengono a quel lotto e che hanno un’altra data di scadenza sono, quindi, sicuri.