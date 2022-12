Allarme salmonella, salame Milano ritirato dal Mercato: ecco il lotto interessato

Anche a ridosso delle festività natalizie non si placa l’allarme per le contaminazioni alimentari. Dopo i casi di listeria nel gorgonzola, nei wurstel, nella mortadella, ecco che un altro prodotto è stato ritirato dal mercato questa volta per la possibile presenza di salmonella. Si tratta del salame Milano a marchio “Il Tagliere del Re”, vediamo qual è il lotto interessato dal richiamo.

Allarme listeria nel pecorino: ecco quale lotto interessato e cosa fare

Il lotto di salame Milano ritirato per rischio salmonella

Il salame Milano ritirato dal mercato per possibile rischio di salmonella è quello a marchio “Il Tagliere del Re”, venduto al discount Aldi. Ecco il lotto di produzione interessato dal richiamo: L22D259 mentre il nome del produttore è E.Ga Srl con sede in via Palmiro Togliatti a Melzo, in provincia di Milano. Si tratta del salame venduto in confezioni da 350 grammi con data di scadenza fissata al prossimo 17 gennaio 2023. Come spesso accade in questi casi, la raccomandazione è quella, qualora in casa si abbia tale prodotto, di non consumarlo bensì di riportarlo presso il punto vendita dove si è effettuato l’acquisto.

Attenzionate anche le alici marinate

Ma non solo salame Milano. Attenzionate dal Ministero della Salute anche le alici marinate dolci sott’olio a marchio “Eredi Panico”. Il prodotto è stato richiamato per la possibile presenza di larve di Anisakis. I lotti oggetto di provvedimento vanno dallo 010922AL all’111122 mentre la sede dello stabilimento è in via Alaia 57Biss Mss. Coppola, Somma Vesuviana, a Napoli.