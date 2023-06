Allerta caldo in Italia, bollino arancione a Roma: le previsioni meteo, temperature oltre i 40 gradi

Sembrava così lontana, tra temporali, nubifragi, temperature al di sotto della media. Ora, però, l’estate è finalmente arrivata. E si fa sentire, da Nord a Sud: il sole splende il cielo, dopo tante settimane di instabilità, e il termometro inizia a salire. Con la prima vera ondata di caldo, che sta invadendo il nostro Paese. E che domani, giovedì 22 giugno, raggiungerà il picco. Per la giornata di domani, infatti, è previsto un bollino arancione in ben 13 città, compresa Roma, lì dove le ‘condizioni meteorologiche possono rappresentare un rischio per la salute, soprattutto in anziani, bambini, donne in gravidanza o per chi soffre di malattie croniche’. Il caldo è arrivato. E ci terrà compagnia ancora per un po’, visto che siamo solo all’inizio.

Quanto durerà la fiammata africana arrivata sull’Italia

La fiammata africana, che sta invadendo il nostro Paese, raggiungerà il suo apice tra oggi e domani, con punte intorno ai 40 gradi in Sardegna. Come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, questa prima ondata di calore non durerà molto: tra venerdì 23 e sabato 24 giugno ci sarà l’indebolirsi dell’anticiclone e il tempo potrebbe tornare instabile. Prima al Nord Italia, poi al Centro-Sud con una moderata ventilazione settentrionale.

Come ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, “il termometro si impennerà, prima su Sardegna, Toscana e Lazio, poi su tutta l’Italia. Una massa d’aria subtropicale sta risalendo dal Sahara, dall’Algeria verso il Mediterraneo: scorrendo sopra il Mare Nostrum, acquisterà umidità e si espanderà dalla Sardegna verso il Centro e poi anche sul resto del nostro Paese. Quando arriva l’Anticiclone delle Azzorre, da Ovest, dall’Oceano Atlantico – spiega – il caldo è sopportabile con picchi di 32-34°C, ma basso contenuto di umidità; quando arriva l’anticiclone africano da Sud, dal Sahara, il caldo è insopportabile con picchi di 35-39°C e tanta umidità nell’aria. Con questa prima ondata di caldo del 2023 saliremo anche oltre i 40°C, sono previsti picchi di 43°C nella Sardegna sudoccidentale. Questo caldo, improvviso, imperante e fastidioso è legato al periodo, siamo a 24 ore dal Solstizio (ieri, ndr) e le giornate sono lunghissime, il sole è presente sopra l’orizzonte per almeno 15 ore e scalda continuativamente”.

Le previsioni meteo, che tempo farà il 21 e il 22 giugno 2023

La giornata di oggi su gran parte dell’Italia sarà stabile e il caldo si farà sentire. Nelle ore pomeridiane, spiegano gli esperti, potrebbero esserci piovaschi sulle Alpi occidentali e sulle Dolomiti, mentre le temperature saranno in aumento da Nord a Sud con punte di 35-38 gradi. La giornata di domani, giovedì 22 giugno, sarà con tempo stabile e soleggiato, ma nel pomeriggio potrebbero esserci nubi in aumento sulle aree alpine con temporali tra Piemonte e Valle D’Aosta.

Le previsioni meteo del weekend del 24 e 25 giugno 2023 in Italia

Sole sì, ma non per molto. Come spiegano gli esperti, infatti, sabato 24 giugno il tempo sarà stabile al Nord, mentre qualche temporale sarà possibile, nel pomeriggio, su Abruzzo, Molise, Lazio meridionale e Campania, con le temperature in calo. Domenica 25 giugno, invece, il tempo sarà stabile da Nord a Sud, con le temperature nella norma.