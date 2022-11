Allerta meteo a Roma e nel Lazio sabato 19 novembre 2022: temporali e forti raffiche di vento

Continua l’ondata di maltempo sul Lazio. E anche per la giornata di oggi, sabato 19 novembre, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo, sempre di colore giallo, per un weekend che sarà all’insegna dei temporali. Dopo un ottobre estivo e le prime giornate di novembre dal caldo anomalo, ora è arrivato il brutto tempo. Che probabilmente ci accompagnerà anche nel corso della prossima settimana.

Fino a quando ci sarà allerta meteo nel Lazio

Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali, con i fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Questo è quello che succederà oggi nel Lazio, nessuna zona esclusa, dalle prime ore di sabato e per le successive 18-24 ore. Da qui, quindi, la decisione della Protezione Civile di diramare il bollettino di allerta meteo.

Le zone a rischio

È allerta per criticità idrogeologica su tutta la Regione, nessuna zona esclusa: dai bacini costieri Nord, passando per Roma, fino ai bacini del Liri. Discorso diverso, invece, per la criticità idraulica: in questo caso, stando il bollettino, le zone a rischio sono:

ZONA D Bacini di Roma

ZONA E Aniene

ZONA F Bacini costieri Sud

ZONA G Bacino del Liri

A Roma oggi, stando alle previsioni, pioverà tutto il giorno, con una piccola tregua intorno alle 20. Domani, invece, il rischio dei temporali c’è, ma solo dalle 4 alle 7 del mattino.