Incidente mortale nella notte: perde la vita una ragazza di 26 anni

Anagni. Una notte di sangue, quella appena trascorsa: un incidente mortale, devastante, sulle strade del Nord Ciociaria. Un impatto devastante che non ha lasciato nessuno scampo ad una ragazza di appena 26 anni, originaria di Anagni. Un sinistro che ha lacerato un’intera comunità, al suo risveglio, questa mattina. Verso l’1.00 di notte, di questo lunedì 28 novembre, su Via Casilina – all’altezza del bivio, tristemente noto, per la ex Winchester, che in passato era già stato scenario di diverse tragedie – è accaduto l’irreparabile. Al momento sono ancora frammentarie le testimonianze, così come le ricostruzioni della dinamica da parte delle autorità competenti, ancora sul posto per i rilievi.

La dinamica dell’incidente

Da quello che è possibile raccogliere al momento, pare che la ragazza fosse alla guida della sua vettura, e stava per immettersi sull’importante strada regionale, pochi attimi prima della triste tragedia. Poi, all’improvviso, per cause ancora da chiarire, la sua auto si è scontrata con un’altra vettura che procedeva in direzione Roma. L’impatto tra le due carrozzerie è stato violento, come dimostrano le condizioni dei veicoli: entrambe le auto sono andate quasi completamente distrutte. Sul posto, dopo le segnalazioni, sono arrivati immediatamente i soccorritori ai quali si è presentata una scena triste, drammatica. A supporto anche i Vigili del Fuoco di Fiuggi. Gli operatori del 118, intanto, hanno fatto di tutto per tenere la donna in vita, ma quando sono arrivati era già troppo tardi: non ci sono riusciti, la ragazza è deceduta poco istanti dopo. Anche i Carabinieri sul luogo del disastro, per la viabilità e la messa in sicurezza. Al momento non si conoscono le condizioni dell’altro conducente.