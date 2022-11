Incidente mortale sulla Casilina: la vittima è la 26enne Francesca Colacicchi

Anagni. Uno schianto devastante, avvenuto questa notte, intorno all’1.00. L’impatto frontale tra due vetture è stato tragico, drammatico: dopo lo scontro, una ragazza di soli 26 anni è morta, nonostante i soccorsi abbiano fatto di tutto per tenerla in vita dopo il loro immediato arrivo. La ragazza ora non c’è più: la strada continua ad uccidere nel nostro Paese, confermandosi una delle cause principali di mortalità, soprattutto tra giovani. La ragazza si chiamava Francesca Colacicchi, di 26 anni.

Incidente mortale nella notte: perde la vita una ragazza di 26 anni

L’incidente

L’incidente, come abbiamo ricordato qualche ora fa in un altro articolo, si è verificato nella zona – ormai maledetta da tempo – del bivio della ex Winchester, lungo la Casilina, nel Comune di Anagni. Da sempre il posto è rinomato per essere stato scenario di tragici eventi come questo: un bivio maledetto, che ha causato diverse vittime e feriti. La dinamica che ha portato allo scontro non è ancora chiara: non è chiaro, ad esempio, se le due auto si siano scontrate mentre viaggiavano lungo la strada, oppure se una delle due stesse uscendo da uno degli incroci posti lungo la strada poco prima dell’impatto. Ad ogni modo, lo scontro è stato tremendo, soprattutto a giudicare dalle condizioni in cui sono ridotte le carrozzerie delle rispettive auto coinvolte nell’incidente. L’auto della vittima è quasi completamente distrutta, la ragazza, residente ad Anagni, nonostante tutte le cure del caso non ce l’ha fatta, è morta poco dopo l’impatto. Troppo profondi i traumi e le ferite ricevute, le sue condizioni critiche erano apparse chiare sin da subito agli operatori intervenuti sul posto. Poi, sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri, per i rilievi e la messa in sicurezza della strada. Francesca ha lasciato un enorme vuoto nella sua comunità, straziata dal dolore e, ancora, dall’incredulità di quel che è accaduto solamente poche ore fa.