Anzio, identificato e fermato il pirata della strada: aveva travolto un motorino

Aggiornamenti sull’incidente di stamattina ad Anzio, sulla Nettunense, dove un uomo ha travolto un motorino ed è scappato senza prestare soccorso, lasciando un ferito a terra. Il ‘pirata della strada’ è stato però immediatamente rintracciato grazie all’aiuto dei testimoni che hanno segnato la targa e chiamato le forze dell’ordine.

Chi è il ‘pirata della strada’

Non è riuscito a far perdere le proprie tracce. Tutti i presenti hanno cercato di smuovere e risolvere la situazione. Chi accudiva il ferito, chi chiamava le forze dell’ordine e chi, prontamente, ha segnato e memorizzato l’auto dell’uomo. Non c’è voluto molto per identificarlo. Gli agenti della Polizia di Stato e la Polizia Locale di Anzio si sono presentati a casa sua, fermandolo e portandolo nella Caserma dei Vigili. Al momento, l’uomo è sottoposto a tutti gli esami tossicologici per sapere se avesse assunto droga o se fosse ubriaco. Seguiranno presto dettagli.

Le dinamiche dell’incidente

Lo scontro è avvenuto in Via Nettunense. Il conducente dell’auto, una smart, ha sbattuto contro un motorino guidato da un uomo sulla sessantina che sbalzando sull’asfalto è rimasto ferito. Il pirata della strada l’ha lasciato lì, a terra, senza preoccuparsi di chiamare nessun soccorso o assicurarsi sulle sue condizioni di salute.

Leggi anche: Investe una donna e fugge: caccia al pirata della strada, lei è gravissima