Anzio, travolge un motorino e scappa senza prestare soccorso: pirata della strada inchiodato da alcuni testimoni

Ha centrato in pieno un motorino con la sua auto dopodiché si allontanato in tutta fretta. Ma non pensava che i testimoni dell’incidente, avvenuto sulla Nettunense, avessero preso la targa e avvisato le forze dell’ordine. E così adesso l’automobilista rischia una denuncia per lesioni e omissione di soccorso.

Auto contro scooter sulla Nettunense

Lo scontro di stamattina era avvenuto come detto sulla Via Nettunense. Un’auto, una Smart, si era scontrata contro un motorino sul quale viaggiava un uomo sulla sessantina, sbalzato poi sull’asfalto e rimasto ferito. L’automobilista però, anziché prestare soccorso e sincerarsi delle condizioni del centauro, ha pensato bene di dileguarsi facendo perdere – almeno così pensava – le proprie tracce.

Rintracciato ‘pirata della strada’ ad Anzio

Gli estremi del suo veicolo sono stati però presi da alcuni passanti e trasmessi alla Polizia di Anzio intervenuta in poco tempo sul posto. Gli agenti si sono così presentati a casa del pirata della strada e lo hanno portato in Commissariato. Per lui adesso, come detto, scatterà con tutta probabilità la denuncia per lesioni e per omissione di soccorso. A seguire il procedimento è ora la Polizia Locale di Anzio che ha eseguito i rilievi dell’incidente.