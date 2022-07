Nettunense, installati due nuovi autovelox ”invisibili”: ecco dove

Nettunense. Occhio ai nuovi autovelox: gli ultimi due sono stai installati sulla Nettunense, fra Campoleone e Aprilia, sono scarsamente individuabili e non immediatamente riconoscibili.

In effetti, non si tratta di quelli tipici posizionati a terra: al contrario, sono piccoli e posti su alti pali in un tratto di strada dove il limite stradale è solo di 50 Km/h.

Due nuovi autovelox sulla Nettunense

Ad installarli e posizionarli in quel preciso tratto di strada, per monitorare e controllare la velocità dei conducenti in transito, è stata la Polizia Locale di Lanuvio e gli apparecchi, per il momento, non sono ancora in funzione.

La sicurezza stradale è una questione importante: in Italia sono tantissimi gli incidenti che ogni anno mietono vittime, e di fatto le strade rimangono le principali cause di morte nel Paese.

Le critiche dei cittadini

Tuttavia, considerato il tratto di strada – un’arteria che non si trova in un centro urbano – e il limite che alcuni considerano sproporzionato rispetto alla tipologia di strada, c’è chi ha avuto il sospetto possa trattarsi di un intervento finalizzato essenzialmente a fare cassa più che per prevenire gli incidenti.

Si prospettano, una entrati in funzione gli autovelox, decine di multe salatissime per gli automobilisti abituati a percorrere quel tratto più volte al giorno. Di recente, anche la Cassazione si è espressa più volte contro l’uso da parte delle amministrazioni locali, degli autovelox come fossero bancomat da cui prelevale al bisogno per rimpolpare un po’ le casse languide.