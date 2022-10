Anzio, oltre 1 milione di euro per la ristrutturazione delle scuole: ecco quali

Buone notizie per le scuole di Anzio. In particolare per il plesso Acqua del Turco ad Anzio Colonia e per il Leonardo Da Vinci a Lido dei Pini. I due istituti saranno completamente ristrutturati grazie a uno stanziamento di oltre un milione di euro.

Anzio, oltre un milione di euro per ristrutturare due scuole

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Anzio, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, per dare impulso alle opere di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio”, si legge nella nota diramata dal Comune.

Sono stati stanziati 590.000,00 euro per la riqualificazione del plesso Acqua del Turco ad Anzio Colonia e 615.000,00 euro per il consolidamento e la conseguente riapertura del plesso Leonardo da Vinci a Lido dei Pini. Per un totale di 1.205.000,00 milioni di euro a favore degli interventi scolastici.

I due progetti esecutivi, che si aggiungono ai lavori attualmente in corso per la ristrutturazione del plesso Ambrosini, sono stati approvati dalla Giunta De Angelis nei giorni scorsi. Le due delibere sono state trasmesse agli uffici preposti per l’attivazione delle procedure propedeutiche all’avvio dei lavori.

L’Istituto Nautico di Anzio ancora inagibile

Mentre alcune scuole saranno ristrutturate, l’Istituto Nautico di Anzio, per motivi di sicurezza, è stato evacuato ed è di fatto inagibile. Gli studenti sono costretti a studiare nel pomeriggio in un altro istituto, quello di via Filibeck. Per questo le proteste dei ragazzi vanno avanti da settimane e, nonostante l’incontro con il Sindaco Candido De Angelis – che da mesi sta portando avanti una trattativa con Area metropolitana competente per le scuole superiori e per cercare una soluzione e mantenere attivo ad Anzio l’indirizzo Nautico – non sembra si sia trovata ancora una via di uscita.

I ragazzi sono anche scesi in piazza giorni fa, per chiedere una sede adeguata ed un orario scolastico mattutino completo, al fine di ritornare alla loro normalità e poter sia fare i compiti, studiare, ma anche coltivare altre passioni al di fuori della scuola, come lo sport o la musica.