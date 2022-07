Anzio: sotto sequestro giudiziario alcune aree del Sunset, tra malamovida e abusivismo

Anzio. Una lunga serie di controlli che hanno portato la Polizia Locale e la Capitaneria di Porto di Anzio ha porre sotto sequestro giudiziario alcune parti della struttura del Sunset, il locale che si trova sul retroporto di Anzio.

Sotto sequestro il Sunset ad Anzio

Nel dettaglio, parte del gabbiotto e della veranda sono state sigillate e né i titolari, né i clienti possono accedervi al momento, le operazioni sono ancora in corso in queste ultime ore. Secondo le prime indiscrezioni sulla vicenda, pare che la struttura non corrisponda, in alcuni punti, alla concessione.

Aree e spazi abusivi senza concessione

Tutte le aree considerate abusive e non legittime sono state sequestrate e nei prossimi giorni procederà in sede giudiziaria per arrivare all’abbattimento definitivo e allo sgombero degli spazi abusivi.

Leggi anche: Anzio e Nettuno, controlli a tappeto contro la malamovida: 1 arresto e 8 denunce

Controlli sulla malamovida

La sede del locale in questione, nel retroporto è soggetta a frequenti controlli da parte delle forze di polizia poiché, di recente, è diventata meta di molti giovanissimi che spesso si abbandonano a comportamenti scorretti e alla cosiddetta malamovida. Le continue incursioni e scorribande hanno portato gli agenti ad intensificare i controlli, da quali molto spesso emergono degli illeciti.