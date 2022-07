Anzio e Nettuno sorvegliate speciale dopo l’omicidio: controlli a tappeto, scattano denunce e sanzioni

Anzio sorvegliata speciale. Dopo l’omicidio di Leonardo Muratovic, avvenuto una settimana fa, nella notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio, la città neroniana ha visto nei giorni scorsi un’accelerazione sui controlli della cosiddetta malamovida.

Allontanato straniero coinvolto in una rissa

Il commissariato di pubblica sicurezza di Anzio-Nettuno, supportato dai rinforzi inviati dalla Questura centrale, ha portato a ottenere risultati ottimali, con l’emissione di un provvedimento di allontanamento emesso a carico di un cittadino extracomunitario interessato in una rissa avvenuta ad Anzio.

La rissa

Durante la serata, i poliziotti sono prontamente intervenuti in piazza Cesare Battisti ad Anzio a seguito dello scoppio di una rissa. Gli agenti hanno identificato 4 stranieri di origini magrebine coinvolti che sono stati denunciati per rissa aggravata. In particolare, nei confronti di uno di loro è stato adottato il provvedimento del foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno ad Anzio per i successivi 3 anni.

I controlli nei locali della movida

I controlli effettuati con la coabitazione delle polizie locali di Nettuno e Anzio hanno determinato una denuncia a piede libero, 20 controlli a esercizi commerciali e 10 sanzioni, tra cui una nei confronti di un esercente sorpreso a vendere alcolici a minori. Sono state controllate 22 persone e 12 autoveicoli: 8 le sanzioni al codice della strada.

