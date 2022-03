Anzio, spaccia e finisce in tv: i poliziotti lo riconoscono, lo inseguono e lo arrestano

Ha avuto la ‘sfortuna’ di trovarsi nel posto giusto, ma al momento sbagliato per lui. Non certo per gli agenti di Polizia che lo hanno riconosciuto e bloccato. Lui, un 21enne, è stato ripreso dalle videocamere di una nota trasmissione televisiva, mentre ad Anzio cedeva in strada sostanze stupefacenti ai vari clienti.

Il folle inseguimento ad Anzio

I poliziotti del commissariato di Anzio-Nettuno, dopo una serie di appostamenti, sono riusciti a rintracciare il giovane, che nel frattempo con un ricetrasmettitore stava informando gli ‘amici’ della presenza delle forze dell’ordine. Ignaro che gli agenti si trovassero lì proprio per lui. Almeno per il primo momento, perché poi è partito il folle inseguimento. Il 21enne, infatti, ha cercato di disfarsi della droga: ha gettato a terra una grossa busta presa dalla tasca della giacca, poi ha tentato di cambiarsi, di ‘camuffarsi’.

Il tentativo di ‘camuffarsi’ per sfuggire alla Polizia

Nella busta, che poco prima aveva gettato, gli agenti di Polizia hanno trovato dei contenitori di cellophane, con numerose dosi di sostanze stupefacenti. Prima la folle fuga, poi il 21enne rintracciato in un appartamento di un palazzo. Qui, lui stava cercando di cambiare i vestiti, di ‘camuffarsi’, prima di scappare ancora una volta senza dare nell’occhio. Ma il piano è fallito, non è andato a buon fine perché ad aspettarlo c’erano i poliziotti.

L’arresto

Considerando i gravi indizi di reato, nei confronti del 21enne è stato applicata la misura pre-cautelare del fermo di indiziato di delitto. Poi, a seguito delle formalità di rito, il giovane è stato associato dall’Autorità Giudiziaria a Regina Coeli: per lui il Giudice del Tribunale di Velletri, all’esito dell’udienza di convalida, ha disposto la custodia cautelare in carcere.