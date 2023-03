Aprilia, falciato in strada da un’auto: muore dopo settimane di agonia in ospedale

Aprilia. Un investimento che si era rivelato molto grave sin da subito per la vittima, la quale era stata travolta in pieno da una vettura qualche settimana fa, precisamente il 26 febbraio 2023. L’uomo, di origini indiane, dopo settimane di agonia e aggravamento continui, nelle ultime ore è deceduto in ospedale. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati, nonostante gli interventi e le premure mediche messi in atto.

Violento incidente ad Aprilia: morto dopo settimane di agonia

La notizia è delle ultime ore di ieri, domenica 19 marzo 2023. Erano passate diverse settimane dal dramma avvenuto in strada. Settimane di apprensione per le precarie condizioni fisiche dell’uomo, il quale sin da subito era stato considerato molto grave a cause delle ferite e dei traumi riportati a seguito dell’impatto con la vettura in strada. Le dinamiche dell’incidente erano rimaste piuttosto ambigue, in quel giorno dello scorso 26 febbraio: l’uomo era stato sorpreso da una vettura, una Mercedes, alla cui guida c’era un uomo di 40 anni. L’impatto con la vittima, particolarmente violento era avvenuto in via Carroceto, all’altezza dell’incrocio con via Vanzini. Dopo l’incidente, l’uomo alla guida, il 40enne, si era fermato immediatamente per constatare le condizioni dell’uomo e cercare di prestare il suo primo soccorso. Poi, ha subito chiamato gli operatori del 188, intervenuti sul posto con l’ambulanza.

Il peggioramento delle sue condizioni e la morte

Una volta stabilizzato, l’uomo era stato messo a bordo e trasportato fino alla clinica di Aprilia. Le sue condizioni, però, sin da subito, avevano richiesto un successivo trasferimento all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, nel reparto di rianimazione. Nelle ultime ore, dopo settimane di operazioni ed osservazioni cliniche, purtroppo, per l’uomo non c’è stato più niente da fare, è deceduto a causa dei gravi traumi subiti.