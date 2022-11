Ardea, far west in strada: litiga con un automobilista e gli punta una pistola in faccia

Far west in pieno giorno ad Ardea per una lite stradale. Poteva finire nel sangue, ma si è conclusa con un grosso spavento alla vista di una pistola tirata fuori all’improvviso nel corso della concitata questione. I due protagonisti, due uomini, hanno avuto una discussione lungo via Laurentina, nel tratto che porta a Tor San Lorenzo, ad Ardea.

La scena finale

I due litiganti sono il conducente di una Volkswagen Polo bianca e una Fiat Panda grigio metallizzata chiara. Non è chiaro se i due avessero già iniziato a discutere prima della scena filmata da una coppia di ragazzi, che riprende la parte finale.

La Polo a un tratto si ferma in mezzo alla strada, tra le due corsie di marcia. Il conducente è sul lato destro dell’auto, mentre la Polo passa radente e sfiora l’uomo, che lo manda a quel paese in malo modo. Sembra molto agitato. La Panda accosta sulla destra, qualche metro più avanti. Nel frattempo, il conducente della Polo è risalito sulla sua auto e in fretta e furia si è accostato alla Panda.

La pistola

Ma, non appena arrivato con il suo finestrino accanto alla Panda, si ritrova davanti il conducente, che nel frattempo è sceso dalla vettura. L’uomo, in giacca e cravatta, repentinamente tira fuori una pistola e la punta verso l’avversario che, spaventato, riparte sgommando e rinunciando alla discussione. Il video, ovviamente, è stato analizzato dai carabinieri della Compagnia di Anzio, che hanno individuato i protagonisti dell’assurda vicenda attraverso le targhe delle auto. L’uomo che ha impugnato la pistola è un 60enne del posto, sul quale i militari stanno indagando. L’uomo è stato denunciato per quanto accaduto: bocche cucite, però, riguardo la conferma ufficiale da parte dei carabinieri.

Le ipotesi

Non si sa, appunto, se la lite sia partita nel momento in cui la Panda ha sfiorato l’uomo sceso dalla Polo o prima, come non si sa se i due si conoscessero oppure no. Sono adesso i carabinieri a dover ricostruire la vicenda, per capire se c’è stato un tentativo di investimento o se si è trattato di una semplice disattenzione.