Ardea, furgone perde il controllo e scaraventa un’auto contro un muro: paura per una donna incinta (FOTO)

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 aprile, per una giovane donna di Ardea, all’ottavo mese di gravidanza. La donna, che si trovava a bordo della sua auto, una Fiat 500 blu, si è scontrata – per ragioni ancora da appurare – con un furgone Peugeot bianco e si è poi schiantata contro un muro, accartocciandosi.

Incidente ad Ardea in viale Nuova Florida

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14:00 ad Ardea, nel quartiere Nuova Florida, in viale Nuova Florida. Non si sa se il conducente del furgone abbia avuto un malore o se si sia semplicemente distratto. Ha preso in pieno la 500, guidata dal marito della donna, che sedeva accanto a lui, scaraventandola contro il muro di cinta di un comprensorio di villini.

Il mezzo pesante ha preso l’utilitaria nella parte posteriore sinistra, ma prima di colpire la 500, ha urtato anche una Ford parcheggiata regolarmente lungo la strada.

I soccorsi

Sono stati subito chiamati i soccorsi, ma al numero della polizia locale – probabilmente in quanto sabato pomeriggio – per diversi minuti non ha risposto nessuno, in quanto il sistema rimandava in loop sempre al messaggio iniziale. È stato necessario interpellare direttamente il sindaco, il quale ha garantito che quanto prima verrà risolto il problema della messaggistica riguardante le chiamate verso la polizia locale di Ardea, che rallenta le operazioni di soccorso.

Fortunatamente, malgrado l’auto distrutta, non ci sono stati feriti gravi. La donna in stato interessante ha subito un forte spavento, a causa del quale verrà controllata, ma non ha riportato ferite o traumi. Illesi anche il conducente della 500 e del furgone.