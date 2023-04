Ardea, brutto incidente sulla Laurentina, schianto tra auto e camion: traffico in tilt (FOTO)

Brutto incidente poco fa sulla Via Laurentina, ad Ardea, che ha visto coinvolti un’auto e un camion. L’impatto è stato piuttosto violento come mostrano i danni riportati dai veicoli. Sul posto è presente un’ambulanza unitamente agli agenti della Polizia Locale di Ardea. In questo momento la circolazione è completamente bloccata tra Via Apriliana e la rotonda dell’Idrica.

Incidente venerdì 28 aprile sulla Laurentina ad Ardea

Il sinistro si è verificato all’altezza di Via Apriliana ed ha coinvolto due mezzi, tra cui un camion come detto. Non è chiaro al momento se a seguito dello scontro, le cui cause sono in fase di accertamento da parte dei caschi bianchi, vi siano stati o meno feriti. Mentre scriviamo comunque il mezzo del 118 è ancora sul posto.

Traffico Ardea oggi

Per quanto riguarda la situazione del traffico la circolazione nella zona dell’incidente risulta fortemente rallentata. Disagi e code in entrambe le direzioni tra Via Apriliana e la rotonda che interseca Via Pratica di Mare. L’incidente comunque è in via di risoluzione con la viabilità che dovrebbe essere ripristinata nel giro di poco tempo.

Gli incidenti sulla SP95 ad Ardea

Qualche settimana fa un altro brutto incidente si era verificato sulla Laurentina sempre nel territorio di Ardea, ma in pieno centro cittadino, alla Nuova Florida. Anche in quel caso erano rimasti coinvolti due mezzi, un’auto e un furgone di una ditta di spedizioni. Il traffico era rimasto bloccato per lungo tempo con code fino all’imbocco della Pontina. Ferito il conducente della macchina, una Opel, che era stato portato all’Ospedale Sant’Anna di Pomezia. Sul posto, per i rilievi, erano intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ardea.

