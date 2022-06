Ardea, maxi incendio e aria irrespirabile: le fiamme non si fermano per tutta la notte

Ardea. Una giornata infernale, quella di ieri, lunedì 27 giugno. In diverse zone della regione sono scoppiati degli incendi che hanno reso oggi l’aria irrespirabile.

Anche ad Ardea la situazione non è delle migliori: l’incendio di ieri ha continuato a bruciare incessantemente, impegnando gli operatori sul posto in un lavoro davvero estremo e logorante.

Lo spaventoso incendio di ieri: fiamme per tutta la notte

Infatti, è dalle ore 15:30 di ieri pomeriggio che diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Roma stanno intervenendo ad Ardea, precisamente in Via Laurentina km 27.400 per l’incendio sviluppatosi all’interno di un’attività industriale.

Le fiamme partite dalle secche sterpaglie limitrofe, con la complicità del vento, si sono propagate all’interno della struttura che opera nel settore recupero e riciclaggio di carta.

Per tutta la notte le squadre VVF con l’aiuto dei GOS (Gruppi Operazioni Speciali Movimento Terra) hanno lavorato per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.