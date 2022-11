Ariccia, centro sportivo rubava l’acqua dalla rete idrica del Comune: denunciati gli amministratori

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ariccia, hanno eseguito, insieme ai militari della Stazione Forestale di Rocca di Papa e al personale tecnico della società ACEA, un controllo presso un centro sportivo della zona di Vallericcia dove ci sono dei campi di padel.

L’acqua rubata al Comune per docce e spogliatoi

Nel corso del controllo i Carabinieri hanno scoperto che la fornitura di acqua degli impianti era allacciata abusivamente ad un contatore per la fornitura idrica di proprietà della locale amministrazione comunale. L’acqua veniva usata per i campi di padel e negli spogliatoi, docce comprese. Pertanto, al termine del controllo, gli amministratori della società proprietaria e gestore del centro sportivo sono stati denunciati per furto aggravato di acqua.