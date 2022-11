Ariccia, individuato il trattore che ha causato l’incidente e ucciso Luciano Scagnoli

E’ bastato poco più di un giorno di ricerche, per braccare nella zona di Ariccia il trattorista che aveva comportato l’incidente e la conseguente morte del centauro Luciano Scagnoli. L’impatto, avvenuto il primo novembre 2022, avrebbe visto protagonista un uomo di 62enne, noto agricoltore nel paese di Lanuvio, che quel giorno era a bordo del proprio trattore rosso e dopo l’incidente fatale per Scagnoli, non si sarebbe fermato a portargli i primi soccorsi.

Ariccia: la giustificazione dell’uomo riguardo la vicenda

L’uomo era braccato da almeno 36 ore dalla Polizia ariccinese, che coadiuvata dal gruppo di Genzano, avrebbero cercato un trattore rosso nei campi che compongono quell’area dei Castelli Romani. Una pressione che avrebbe spinto il 62enne a costituirsi, come peraltro ha fatto ieri sera intorno alle 18.30 presso il Comando della Polizia Locale di Genzano. Infatti, la caserma risulterebbe come quella più vicina alla sua casa, considerato come viva tra i paesi di Lanuvio e Genzano.

L’uomo arrivato in caserma, ha giustificato l’omissione di soccorso sostenendo “di non aver compreso la gravità dell’accaduto”. Questo, nonostante l’uomo, col proprio trattore rosso, abbia attraversato la strada davanti la motocicletta di Luciano Scagnoli, con il motociclista che avrebbe perso il controllo della propria due ruote e deceduto per i danni riportati nella caduta a via Pagliarozza, sulla strada tra Genzano di Roma e Cecchina.

Quando è avvenuto il fatale sinistro, l’uomo guidava il proprio trattore rosso verso le 8.15 della mattina, probabilmente per recarsi a lavorare verso alcune aziende agricole presenti nel quadrante di Ariccia. A incastrare il 62enne, i video delle abitazioni nei dintorni del punto dov’è avvenuto l’incidente, che avevano immortalato come il trattore attraversava la strada, con due carrelli al seguito, davanti alla moto di Luciano Scagnoli. Il motociclista, arrivando dalla rotatoria di via Ginestreto, trovandosi il mezzo davanti aveva cominciato a frenare, perdendo il controllo della propria motocicletta e schiantandosi, in maniera fatale, contro il guardrail.