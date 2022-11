Ariccia, riapre ufficialmente il Ponte monumentale “Pio IX”: anche Salvini all’inaugurazione

Lo storico Ponte di Ariccia risale agli anni che vanno da 1847 al 1854, fu costruito per volontà di papa Pio IX, da cui prese infatti il nome, e grazie al progetto dell’architetto Ireneo Aleandri. La struttura, successivamente, fu demolita e ricostruita subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, per poi crollare in buona parte nel 1964. Oggi, come allora, si trova sulla via Appia e collega Albano Laziale con Ariccia, e in generale consente il collegamento diretto tra questi paesi – dei Castelli – con la grande città di Roma. Ancora, nel 2009, in seguito al terremoto tremendo de L’Aquila, fu sviluppato anche un progetto di rifacimento del ponte stesso, che però arrivò definitivamente solo nel 2015 con uno stanziamento di circa 5 milioni da parte dell’Anas. Per anni, il progetto è rimasto sospeso, fino al 2020 quando è stato ripreso con forti modifiche rispetto all’originale.