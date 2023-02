Attacco hacker ad Acea: cosa sta succedendo

Caos nei sistemi informatici dell’Acea, l’azienda di energia elettrica e gas, quella con il capitale ripartito tra Roma Capitale, socio di maggioranza, l’azienda francese SUEZ e l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone. Negli ultimi minuti l’azienda è stata colpita da un’attacco hacker, come ha fatto sapere l’agenzia Adnkronos.

Hacker su WhatsApp: pubblicati i numeri di 35 milioni di italiani

Hacker ad Acea

L’azienda Acea è stata colpita da un nuovo ransomware, che in realtà è sempre più diffuso, in America sì, ma anche in Italia. E cioè il Black Basta, così è stato definito: è quello che sfrutta i servizi di Windows per criptare i dati degli utenti. L’attacco è in corso da stamattina, ma come ha fatto sapere l’Acea all’agenzia stampa, è stato “prontamente gestito collaborando con le istituzioni preposte e non sta impattando sui servizi essenziali alla cittadinanza di distribuzione di acqua ed elettricità. I servizi It interni sono in corso di ripristino”. L’attacco hacker, quindi, non sembrerebbe preoccupare.

Cos’è Black Basta

Dietro l’attacco hacker dell’azienda Acea, che è stata colpita questa mattina, ci sarebbero i Black Basta, un gruppo di criminali informatici di origine russa. Per la prima volta abbiamo sentito parlare di loro ad aprile dello scorso anno, quando avrebbero colpito diverse aziende. Ora, purtroppo, è stato il turno dell’azienda comunale energia e ambiente di Roma. Che da diverse ore, ormai, sta facendo i conti con l’attacco hacker dei sistemi informatici. Attacchi che, secondo un report della società di cybersecurity Socrarar, sarebbero aumentati del 59%. Proprio da parte di Black Basta. E solo nel 2022.