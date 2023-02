Attacco hacker in corso ai sistemi informatici: a rischio la sicurezza dei dati internazionali

Si tratta di un attacco internazionale, che ha colpito i server di tutto il mondo, anche dell’Italia. In Europa il Paese maggiormente colpito è la Francia. Sono stati proprio i francesi ad accorgersi dell’attacco hacker. Successivamente è toccato a Finlandia e Italia, poi al resto d’Europa e all’America del Nord (Stati Uniti e Canada).

L’attacco hacker

Gli hacker hanno preso attaccato i server VMware ESXi. Già in passato il produttore aveva corretto un precedente attacco degli hacker, che avevano sfruttato la vulnerabilità dei server, ma i tecnici dell’Acn hanno evidenziato che “non tutti coloro che usano i sistemi attualmente interessati l’hanno risolta“. Di conseguenza i server attaccati questa volta, se non hanno effettuato le correzioni previste all’epoca, “possono aprire le porte agli hacker impegnati a sfruttarla in queste ore dopo la forte crescita di attacchi registrata nel weekend”.

La situazione in Italia

Nel nostro Paese al momento l’attacco è stato subito da decine di diverse realtà. Ma si tratta di un numero provvisorio destinato ad aumentare, secondo quanto riferiscono gli esperti. Proprio lo sfruttamento della vulnerabilità, come spiegano i tecnici, “consente in una fase successiva di portare attacchi ransomware che cifrano i sistemi colpiti rendendoli inutilizzabili fino al pagamento di un riscatto per avere la chiave di decifrazione”.