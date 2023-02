Vodafone down oggi domenica 5 febbraio 2023: cosa sta succedendo ora in Italia

Dopo i disservizi di Libero e Virgilio Mail verificatesi nel corso delle passate settimane e di Tim in down oggi – domenica 5 febbraio – adesso è la volta, il turno di Vodafone. Numerosi, purtroppo, i disservizi che gli utenti stanno riscontrando nel corso di queste ore, si va da problemi che riguardano l’internet mobile fino ad un blackout completo. Cerchiamo adesso di capire cosa sta succedendo.

Libero Mail down venerdì 3 febbraio 2023: ancora problemi con le mail, cosa sta succedendo

Cosa sta succedendo alla rete Vodafone: in down oggi, domenica 5 febbraio

La Vodafone è un importante azienda di telefonia cellulare e fissa, che offre ai suoi utenti numerosi servizi, dalla banda larga fino all’IPTV. Tuttavia oggi, non sono pochi coloro che stanno riscontrando problemi sulla linea. Il disservizio – che in un’epoca d’interconnessione globale e simultanea come la nostra – si sta verificando in molte parti d’Italia e creando non pochi disagi agli utenti che stanno prontamente segnalando la situazione. Stando alle informazioni riportate su Downdetector, il numero dei disagi è progressivamente cresciuto nel corso di questo pomeriggio, arrivando anche a 111 segnalazioni alle 17.02.

I luoghi colpiti e la natura del disservizio

Come anticipato, il malfunzionamento si sta verificando in diverse parti d’Italia. Ecco quali sono le località più colpite: Milano, Napoli, Palermo, Roma, Genova, Bari, Torino, Bologna e Firenze. Per quel che invece riguarda la tipologia del disservizio essa è piuttosto varia. Si va infatti da problemi a internet mobile (59% degli utenti), fino all’assenza di segnale (22%) e al totale blackout per il 20% degli utenti.

Libero Mail e Virgilio ricominciano a funzionare: le ultime notizie

Oggi problemi anche con la Tim

Per gli utenti non sembra, dunque, esserci pace. Infatti, proprio oggi, domenica 5 febbraio, si sono riscontrati disservizi e malfunzionamenti anche con la rete telefonica Tim. I problemi maggiormente segnalati dagli utenti hanno riguardato l’internet fisso ma c’è anche chi ha segnalato il totale blackout e problemi con internet mobile. Anche per la Tim, le maggiori problematiche si sono riscontrate nella grandi città quali Milano, Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Catania, Perugia Palermo e Roma. Il picco dei disservizi si è raggiunto intorno alle 13 di oggi.