Attimi di paura sul GRA: ‘C’è una persona anziana a piedi sulla corsia di emergenza’

Non bastano gli incidenti, i cantieri sempre aperti, il traffico paralizzato. Spesso chi percorre il Grande Raccordo Anulare di Roma, una delle arterie principali della Capitale che collega il centro alla periferia, deve fare i conti con monopattini, biciclette e pedoni. C’è chi pensa bene di attraversare la strada, mettendo a rischio la sua incolumità e quella degli altri. E chi, invece, ‘passeggia’ sul GRA come se niente fosse. E come se fosse tutto così normale. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, questa mattina: all’altezza dell’uscita 33, in carreggiata esterna, alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di una persona anziana. A piedi. E con tanto di ‘carrelletto’, di quelli usati per la spesa.

Anziana ‘a passeggio’ sul GRA

Questa mattina, quindi, una persona anziana è stata notata a piedi sul GRA, sulla corsia d’emergenza all’altezza dell’uscita 33. Gli automobilisti hanno immediatamente chiamato la Polizia Stradale, che oggi ha eseguito diversi interventi sul Raccordo. E che, molto probabilmente, ha messo in sicurezza il pedone. “Aiutatela, forse ha problemi di demenza, chiamate subito la Stradale” – hanno scritto i vari pendolari, quelli che percorrono e conoscono bene la strada, sui social, lì dove spesso si ‘avvisano’. Tra incidenti, traffico e lavori. “Dovete pensare a quella persona, avvisate il 112 prima che venga investita” – hanno proseguito. E la Stradale è intervenuta e ha evitato il peggio. E per fortuna.

Roma. ‘Vedo i draghi’: scappa a piedi sul GRA e viene travolto e ucciso da un’auto

Gli altri episodi

Non è certo, e purtroppo, la prima volta che accade. Questa volta, fortunatamente, non c’è stato il tragico epilogo. A ottobre scorso un ragazzo di 30 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava il Grande Raccordo Anulare di Roma a piedi, nella carreggiata interna, all’altezza del chilometro 34,400, non molto distante dallo svincolo di via Prenestina. Lui, romano, è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un’auto. Non solo GRA. Anche sulla Pontina spesso c’è chi passeggia, attraversa la strada, scavalca i guardrail e ‘utilizza’ la SS148, teatro di incidenti mortali, per fare jogging. Mettendo a rischio la propria incolumità. E quella degli altri.

(Foto di repertorio)