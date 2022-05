Auto pirata travolge i genitori di Stefano Cucchi e poi scappa. La sorella Ilaria: ”Non può farla franca!”

Roma. Ha speronato l’auto e poi ha fatto perdere le sue tracce. Un impatto violento, i vetri sono letteralmente esplosi e i 4 passeggeri sono finiti tutti in ospedale. Il padre è stato poi dimesso, la madre è ancora ricoverata. Il triste fatto è avvenuto sull’autostrada Roma-Civitavecchia all’altezza di Monte Romano.

Travolti da un’auto pirata sull’autostrada: tutti feriti

Si tratta dei genitori si Stefano Cucchi, che sono rimasti feriti in un incidente stradale causato da un’auto che poi ha fatto perdere le proprie tracce dopo l’impatto. È stata la figlia, Ilaria, attraverso un post Facebook a spiegare quello che è successo nella mattinata di ieri in autostrada.

Le parole della sorella Ilaria Cucchi

Le sue parole sono state: ”Un grosso veicolo ha urtato l’auto con a bordo i miei genitori provocando un testa coda. I miei genitori sono finiti in ospedale assieme ai due accompagnatori”. Un impatto violento, insomma, in cui tutti sono rimasti feriti e ora in ospedale per il ricovero.

Il conducente del veicolo ”sospetto”, poi, è scappato, dileguandosi in strada. Poi lancia un appello: ”Chiunque abbia visto qualcosa, si faccia avanti! Non può farla franca.”

La dinamica dell’accaduto ieri, 13 maggio

Nella mattinata di ieri, venerdì 13 maggio, il papà e la mamma di Ilaria si stavano recando a Tarquinia, insieme ad una coppia di amici. Viaggiavano in macchina. Mentre percorrevano l’autostrada, all’improvviso, un veicolo di grosse dimensioni ha impattato contro la loro vettura facendo letteralmente esplodere i finestrini per l’urto. Dopo l’impatto, l’auto si è girata su sé stessa, compiendo un vero e proprio testacoda.

Tutti feriti dopo l’impatto: la madre sta male

Ad essere rimasti feriti, tutti all’interno del veicolo. La madre, in particolare, ha subito una frattura della spalla e il padre di un ginocchio ed entrambi sono stati ricoverati all’ospedale di Civitavecchia. Durante la nottata, ila padre, Giovanni, è stato dimesso ed è tornato a casa. La madre, invece, si trova ancora lì, con la clavicola e quattro costole rotte come fa sapere anche Repubblica.

Le indagini della Polizia Stradale

Per quanto riguarda la coppia che era con loro, lei ha riportato la frattura di due costole e lui di una mano. ”Il rischio è stato grande e i miei non stanno bene”, conclude Ilaria Cucchi a sottolineare la gravità dell’impatto e della dinamica. Intanto la Polizia Stradale sta effettuando le indagini per cercare di risalire all’auto pirata che, per il momento, sembra essere sparita nel nulla.