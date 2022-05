Barista trova portafoglio senza documenti, ma pieno di ricordi (e soldi): era di una ‘nonnina’ di 99 anni

È una storia a lieto fine, quella successa a Torvaianica in questi giorni e che ha avuto epilogo proprio oggi. Tutto ha inizio sabato mattina. Una signora va a fare colazione al “Bar Giardino” di viale Italia. Non è una cliente abituale. È molto anziana e cammina con il deambulatore. Si siede al tavolino, prende la sua consumazione, paga e se va. Ma dimentica il portafogli sul tavolo.

La storia

Il bar a quell’ora è pieno, dietro al banco ci sono Tony e sua madre Carla. Non fanno caso alla donna che nel frattempo se ne è andata. Tra cappuccini e cornetti da servire, la mattinata vola. Dopo più di due ore Tony, va al tavolo dove era seduta la signora e si accorge del portafogli. “Sinceramente non ero sicuro al 100% che lì ci fosse seduta proprio quella donna”, racconta. “Era entrata proprio nell’attimo di maggiore confusione e se ne era andata poco dopo.È già stata una fortuna che nessuno lo avesse preso nel lasso di tempo tra la sua uscita dal bar e il mio ritrovamento”.

Dopo aver preso il portafogli, Carla lo apre per vere se ci sono documenti che possano far risalire alla proprietaria. “Dentro c’erano tre banconote da 50 euro, la vecchia foto di un uomo, dei santini, una tessera del supermercato e altri ricordi personali”, racconta la mamma di Tony. Ma niente documenti. E niente che possa far capire chi sia la persona che ha lasciato lì il portafogli da donna.

“Abbiamo pensato che portarlo dai carabinieri sarebbe stato inutile. Cosa avremmo potuto dire? Non avevamo la descrizione della persona, perché non eravamo certi che fosse l’anziana con il deambulatore. E anche se fosse veramente il suo, nessuno di noi due si ricordava la sua faccia, solo che era molto anziana”, spiega Tony.

Il ritorno della 99enne

“Abbiamo iniziato a chiedere a tutti i clienti che entravano nel bar”, aggiunge Carla. Ma senza esito. Nessuno, per 4 giorni, va a reclamare il portafogli. Poi, stamattina, a Tony viene un’idea. “Noi domenica eravamo chiusi, e visto che lunedì e martedì non è venuto nessuno, stamattina stavamo per andare nel negozio di cui c’era la tessera nel portafogli. Anche se non si leggeva nessun nome, magari potevano aiutarci a ritrovare la signora”. E, proprio mentre Tony stava per uscire, arriva la signora. “È lei!”, dicono Tony e Carla. La fanno entrare e subito le chiedono le domandano se per caso ha perso qualcosa. L’anziana immediatamente fa: “Ho perso il portafogli. Per caso l’ho lasciato qui? Ho pianto per due giorni… ”

La donna, a quel punto, racconta di essersi accorta solo a casa di aver perso il prezioso portafogli e di non sapere dove e quando fosse successo. “Mi ha detto di chiamarsi Carla, come me”. E questa non è la sola cosa che le racconta. L’anziana rivela di avere 99 anni e di essere completamente sola. Il marito è ormai morto da tempo e quella che ha nel portafogli smarrito è una delle poche foto rimaste. Una di quelle a cui tiene di più. “Per questo la tengo lì, per averla sempre con me”, ha detto a Carla e Tony.

I ringraziamenti

La donna ogni tanto esce per camminare un po’, con il suo deambulatore. E quella mattina si era fermata al bar. Ma evidentemente si era dimenticata della tappa fatta. “Aveva gli occhi lucidi, ma dalla gioia. Ha aperto il portafogli, ha sfilato 50 euro e me li ha messi in mano. Voleva darmeli per forza. ‘Questi sono per te, grazie!, mi ha detto. Ma io le ho risposto che non potevo accettarli, che ridarle quello che è suo è semplicemente il mio dovere”. L’anziana allora fa un gesto ancora più incredibile. Si sfila un anellino d’oro e lo dà alla sua omonima. “Tieni almeno questo”. Ma l’altra Carla rifiuta nuovamente. “Non posso accettare. Se devo avere una ricompensa, sarà Dio a darmela”, le risponde.

La 99enne, commossa e felice, va via. Ma, ancora più felici sono Tony e Carla. “Ritrovare dopo 4 giorni e riconsegnare il Portafoglio ad una signora sola di 99 anni ti fa sentire soddisfatto. È davvero un buongiorno, questo!”, ha dichiarato Tony. E questo non è il solo ritrovamento. Ce ne sono stati molto, nel tempo. “Qualche tempo fa abbiamo trovato un portafogli con dentro tanti soldi. Per fortuna ho capito a chi apparteneva. Non se ne era neanche accorto. Ho rintracciato il numero di telefono, l’ho chiamato. Era arrivato a Latina. È tornato indietro in una volata! Noi ci teniamo alla nostra nomea di commercianti onesti. Tutti sanno che se dovessero dimenticare qualcosa qui, lo ritroveranno, a meno che non venga preso da qualcun altro”.