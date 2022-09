Bollette della luce, l’allarme di Nomisma: ‘Senza gli aiuti dal governo aumenteranno del 60%’

Le bollette della luce, che hanno già raggiunto cifre da capogiro costringendo molti commercianti ad abbassare la saracinesca della propria attività, potrebbero aumentare. E addirittura raddoppiare. Lo scenario non è certo dei migliori e Nomisma Energia ha lanciato l’allarme perché per il prossimo trimestre gli italiani potrebbero fare i conti con un aumento del 60%.

L’allarme e i rincari sulle bollette

Il Governo italiano si deve ancora formare, ma Nomisma Energia è stata chiara: per evitare un ulteriore aumento servono degli aiuti. E bisogna mettersi al lavoro il prima possibile perché più passa il tempo, più le bollette saranno salate. Ancora di più di quelle di ora.

“Dopo due trimestri in cui le bollette sono rimaste ferme grazie ai forti interventi del governo – ha spiegato Davide Tabarelli, presidente di Nomisma all’Ansa – l’Arera è costretta a rivederle al rialzo da ottobre, almeno per quelle dell’elettricità. Per quella del gas, occorre aspettare la fine del mese di ottobre perché con il nuovo meccanismo approvato la scorsa estate, le variazioni saranno mensili e si determineranno con i prezzi effettivi del mese concluso”.

Di quanto aumenteranno

Nei prossimi tre mesi, quindi, le bollette elettriche potrebbero aumentare di circa il 60%. Ma senza gli interventi del Governo, lo scenario si fa ancora più critico perché l’impennata potrebbe essere addirittura del 100%.

“In assenza dell’intervento del governo l’aumento potenziale delle bollette elettriche per il prossimo ottobre sarebbe prossimo al raddoppio, più 100%” – ha proseguito Tabarelli che ha definito la variazione ‘devastante per le famiglie’.

La preoccupazione e la conferma di Assoutenti

Se le previsioni di Nomisma dovessero essere confermate, cosa che nessuno si augura, ogni singola famiglia del mercato tutelato – come ha spiegato Assoutenti – “si ritroverebbe a pagare per la luce 190 euro in più solo nell’ultimo trimestre, con una spesa complessiva per l’energia elettrica, che raggiungerebbe il record di 1.232 a nucleo nel 2022″.

Tutto, ora, quindi, è nelle mani del Governo, che presto si formerà: gli italiani non possono più aspettare, le bollette continuano a essere salate. E i prezzi ad aumentare.