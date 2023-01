Bollette Gas, Giorgetti: “Da febbraio le bollette caleranno del 40%”

Bollette del Gas. Il caro energia sta letteralmente stritolando gli italiani. Quando arriva la sera, e il freddo anche nelle regioni più temperate si fa più pungente e rigido, c’è sempre un po’ di timore nel concedersi giusto qualche momento di calore con i riscaldamenti. Accendiamo o rimandiamo a domani? Ad ogni modo, sembra esserci un po’ di speranza per il prossimo futuro, perché le cose potrebbero cambiare. Le bollette del gas sembrano infatti andare incontro ad un vero e proprio calo dei prezzi, un calo che è stato stimato di circa il 40% per il mese di febbraio come dichiarato ufficialmente dal ministro Giorgetti. Ma vediamo qualche dettaglio in più sullo spinoso ed insidioso argomento.

Costi del gas in diminuzione del 40% da febbraio

”Non voglio dire cose che poi non si verificheranno, ma contiamo che da inizio febbraio”, afferma il ministro, i costi del gas potrebbero scendere di circa il 40%, anche in bolletta. Cero, la premessa è un indice importante dell’incertezza, ed è giusto che sia così, perché il calo energia dipende fondamentalmente da un miriadi di fattori, di cui la guerra è solamente una macrocausa, e ogni scossone nel sistema energetico e nei rifornimenti potrebbe ingenerare una serie di effetti collaterali destinati a scombussolare completamente le cose. Poi, sempre il ministro all’Economia, Giancarlo Giorgetti aggiunge: ”Stiamo anche lavorando a un meccanismo – prosegue Giorgetti durante un intervento a Milano – per il quale si paghi a un prezzo che ho definito ‘politico’ i consumi in linea con i precedenti e con prezzi che seguono il mercato le eccedenze, per premiare i virtuosi e chi risparmia nei consumi”.

Il doppio effetto negativo del caro energia secondo Coldiretti

Certamente, il calo delle bollette previsto aiuterebbe di molto imprese e famiglie costrette a fare i conti con costi energetici davvero smisurati e incontrollati. Ad affermarlo, oltre il buon senso, è anche la Coldiretti in riferimento alla possibile discesa dei costi del gas di circa il 40% così come previsto audacemente dal ministro dell’Economia Giorgetti. Poi, Coldiretti ha sottolineato come la spesa energetica abbia un doppio effetto: 1. riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie e 2. aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare con l’inverno. Insomma, la notizia è ottima, speriamo c he i fatti si attengano alle previsioni nelle prossime settimane.