Caldo record a Roma e Latina, sabato da bollino rosso: le previsioni del 6 agosto 2022

Caldo. L’italia è attanagliata letteralmente dal caldo torrido. Proprio per la giornata di domani, sabato 6 agosto, è prevista allerta rossa per 16 città: Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Questo è quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Bollino rosso per la giornata di domani

Il bollino rosso corrisponde all’allerta di livello 3, la più alta, quella per cui le “condizioni di emergenza per le ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, ricorda il Ministero nei suoi parametri.

Detto in altri termini, è il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo per le fasce a rischio, in 27 città italiane. Con la nuova ondata di calore sono previsti in arrivo ulteriori bollini arancioni (rischio salute solo per i più fragili) distribuito in diverse zone d’Italia: se oggi è solo Roma, domani lo sono 13 città, per poi passare anche a 14 durante il corso del week-end.

Le città più a rischio

Tra le città arancioni sia domani che venerdì ci sono i grandi centri urbani, ad eccezione di Napoli (gialla): Milano, Torino, Firenze, Venezia. A parte Palermo, le città di mare sono meno colpite da quest’ondata di calore, forse per la maggiore ventilazione, e vengono tutte indicate con il giallo. E’ comunque presumibile che con l’avvicinarsi dell’ondata di calore, in cui picco è previsto tra giovedì e venerdì, aumenterà il numero dei bollini rossi.