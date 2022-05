Calendario scioperi maggio 2022, date e orari: tutte le date da segnare

Sarà un maggio caldo sul fronte degli scioperi con tante manifestazioni di protesta in programma nei prossimi giorni. Dal trasporto aereo a quello ferroviario, fino ad arrivare allo sciopero generale del prossimo 20 maggio. A rischio potrebbero esserci dunque le corse de treni, i voli aerei oltre che chiaramente alle ripercussioni nei singoli comparti dei lavoratori interessati.

Sciopero treni venerdì 6 maggio 2022

Si parte venerdì 6 maggio con la mobilitazione del settore ferroviario. La protesta, a carattere nazionale, scatterà dalle 21.00 del 5 maggio (giovedì) fino alle 21.00 del giorno dopo, il 6 per l’appunto. Lo scioperò sarà pertanto di 24 ore ed è stato indetto da varie sigle sindacali: CMC, Cub trasporti e SGB Ferrovie. A rischio potrebbero esserci pertanto le corse dei treni. Ricordiamo che il 2 maggio, a Roma, si è tenuta già una prima manifestazione nazionale che ha coinvolto i lavoratori della vigilanza privata.

A rischio i voli a maggio 2022, le date

Ad ogni modo lo stesso giorno ci sarà la mobilitazione anche del comporto aereo. Lo sciopero aereo durerà 24 ore e interesserà il personale di alcune società operanti a Milano Malpensa e Linate. Avrà inizio a mezzanotte e terminerà alle 23.59 del giorno successivo.

Sciopero aerei 6 maggio scalo Roma Fiumicino

Sarà invece solo di 4 ore lo sciopero, in programma sempre per il 6 maggio, del personale del Gruppo aeroporti di Roma presto lo scalo d Roma Fiumicino. In questo caso la mobilitazione scatterà dalle ore 10.00 e terminerà alle ore 14.00.

Mobilitazione nazionale dei piloti

Il 18 maggio, sempre nel comparto aereo, sarà la volta dei piloti della compagnia Vueling che incroceranno le braccia per 24 ore, dalla mezzanotte alle 23.59 dell’indomani. Ulteriori informazioni sul sito della compagnia.

Blocco totale della scuola 6 maggio

Anche per il mondo della scuola è stata annunciata una mobilitazione. Il giorno sarà ancora quello del 6 maggio. La protesta è stata indetta da COBAS e, nello specifico, riguarda i quiz Invalsi, il rinnovo del CCNL, contro il lavoro gratuito degli studenti nei PCTO e negli stage e per investire i fondi del P.N.R.R per ridurre il numero degli alunni nelle classi. Prevista un’ampia mobilitazione e partecipazione con ripercussioni sull’intero comparto.

Sciopero generale 20 maggio 2022

Chiudiamo con lo sciopero generale annunciato al momento per il prossimo 20 maggio. Avrà carattere nazionale e coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato con modalità differenti da comparto a comparto. In questo caso si prevedono disagi anche per i trasporti e a rischio ci saranno anche, al livello locale con modalità specifiche, le corse su territori nonché nuovamente i collegamenti aerei e quelli marittimi.