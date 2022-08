Camper a fuoco sull’A25: paura per una famiglia di Roma

Prima il boato, l’esplosione, poi le fiamme e quell’alta colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti questa mattina da una famiglia di Roma, che viaggiava in un camper, proprio in quel mezzo che, per cause da accertare, ha preso fuoco sull’autostrada A25, nei pressi della galleria tra Cocullo e Pescina (L’Aquila).

Famiglia ‘intrappolata’ nel camper a fuoco

Tragedia sfiorata sull’A25 questa mattina quando un camper, sul quale viaggiavano due genitori e due bimbi di Roma, è prima ‘esploso’, poi ha preso fuoco. Fortunatamente, la famiglia è riuscita a fuggire prima che l’incendio si propagasse e avvolgesse, distruggendolo, il camper. Ad aiutarli il conducente di un furgone, che si è fermato e ha cercato di domare le fiamme con un estintore.

Ora resta da capire cosa sia successo, cosa abbia scatenato l’incendio, che avrebbe potuto trasformare una mattinata come tante, di ritorno dalle vacanze, in tragedia. Illesi, fortunatamente, padre, madre e i due bimbi.