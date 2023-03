«Capezzoletta mia», street art a Montesacro: il ‘romanticismo’ romano diventa virale

Voleva far sapere alla sua amata che era sempre nei suoi pensieri. E che, per lui, lei è più bella persino di Roma di notte, il che è tutto dire. Poi, il sommo poeta si esprime con una frase che rivela il nomignolo della “principessa”: un appellativo che forse la ragazza avrebbe preferito restasse privato, ma tant’è, adesso lo conoscono tutti e chissà se qualcuno, individuando la donna e vedendola passare, magari prova a ripeterlo ad alta voce.

La frase “poetica” scritta sull’asfalto

La frase, scritta in via Gennargentu, nel III Municipio di Roma, a Montesacro, è rivolta a un’ignota ragazza. “Principe’ – si legge – più bella di Roma di notte esisti soltanto te”. Poi, sotto, “Capezzoletta mia, sei tutta la mia vita, ti amoro!” No, non è un errore, ha proprio scritto “Ti amoro”, non ti amo o ti adoro, ma un incrocio tra le due parole. E, nella parola “tutta”, la “u” inizialmente era una “o”, come se stesse quasi per scrivere “Totti“. La foto è stata postata su Facebook dalla pagina “The Roman Post“, a cura di Francesco Cianfarani. E immediatamente è diventata virale. Centinaia di commenti, di risate e ‘mi piace’, oltre che di condivisioni.

I commenti, perlopiù, sono sugli aggettivi usati dall’innamorato. Elisa: “Il nuovo Trilussa…un poeta proprio“, Miriam: “Ti amoro” me lo diceva mio figlio a 2 anni”, Luna: “Cioè raga, Capezzoletta: Ma de che volemo parlà”. Daria: “Mio padre mi avrebbe messo nel tritacarne…altro che capezzoletta”. Sullo stesso pensiero Micaela, ma anche tanti altri utenti: “Sarà stato contento il babbo di lei quando si è affacciato e ha letto la dedica per la figliola”. Flavia è lapidaria: “Delicatissimo, lo avrei lasciato nell’immediato…”. E Lorenzo: “Se ha più di 13 anni è grave”. E c’è chi, come Marina, si domanda: “Eh, ma mo io so’ curiosa de sape’ come Capezzoletta chiama er poeta suo…” e poi c’è Daniele che, invece, posta “Le dichiarazioni quelle belle…”, mettendo la foto che pubblichiamo qui sotto, senza commenti, perché parla da sola.