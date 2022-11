Capodanno 2023 a Roma, concerto al Circo Massimo o Piazza del Popolo? Il programma di Gualtieri

Il virus non si può dire certo sconfitto, ma tutti gli italiani hanno ripreso in mano la propria vita. La propria quotidianità. E quella normalità che, fino a pochi mesi fa, sembrava un’eccezione. Ora, dopo anni, le feste Natalizie e il Capodanno saranno diverse, probabilmente senza restrizioni, zone rosse, mini lockdown e orari da rispettare. E nella Capitale dopo due anni di stop è pronto a tornare il concertone di fine anno.

Dove si farà il Concertone di Capodanno 2023 a Roma?

Una certezza c’è: il concertone di Capodanno a Roma si farà. Sulla location ancora ci sono dei dubbi: bisognerà scegliere (e farlo presto) tra i Fori Imperiali, il Circo Massimo e Piazza del Popolo. Ma si tornerà in strada e si tornerà a festeggiare e a brindare. Il 1 gennaio, invece, potrebbero esserci delle aperture speciali di musei e teatri per far tornare a brillare, ancora di più, la Capitale.

Come sarà

“Stiamo lavorando su una formula classica, ma che manca da molti anni a causa del Covid – ha spiegato l’assessore al turismo Onorato nella riunione della commissione capitolina cultura – Stiamo riflettendo su un concertone con Dj set e sulla possibilità di creare collegamenti nei singoli municipi, per dare a tutti i romani l’opportunità di avere una serata di festa in forma gratuita“.

Capodanno 2023 a Roma, cosa fare: tutte le feste e gli eventi in programma il 31 dicembre

Entro la fine di questa settimana, quindi, ci deciderà la location. E si capirà anche chi salirà sul palco per concludere il 2022 e dare il benvenuto al 2023.

Cosa pensa di fare Gualtieri per il Capodanno

Il Sindaco Gualtieri non ha dubbi: vuole dare vita a “una serata offerta in forma gratuita che permetta di vivere un momento di svago anche a chi non può permettersi iniziative molto costose in occasione del Capodanno. Il sindaco vuole una proposta che sia inclusiva, partecipativa e di aggregazione, molto sana”. Ora, quindi, non ci resta che aspettare e capire quale sarà la location. E chi saranno gli artisti che si esibiranno sul palco dopo anni particolari, fatti di restrizioni e ‘zone rosse’. Ora si torna alla normalità e a riempire le strade della Capitale.