Carnevale 2023 a Ronciglione: ecco quando ed eventi in programma

Il Carnevale 2023 è alle porte, in tantissime località d’Italia, tra cui anche quella immancabile di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Anche quest’anno, infatti, la località si prepara ad accogliere tantissimi visitatori provenienti da ovunque, con una festa centenaria amata davvero da tutti. L’evento è importante, perché in grado di attirare, come sempre, pubblico da tutta la penisola. Non a casa, Ronciglione è stata ribattezzata proprio per tale ragione ”Città del Carnevale”.

Carnevale di Ronciglione 2023, dal 29 gennaio al 21 febbraio

Un evento storico, in grado di creare ogni anno una forte risonanza oltre che attrattiva. Le sue radici affondano nel periodo farnesiano (1537-1649), quando nel cuore della Tuscia si svolgevano le cosiddette ”Pubbliche Allegrezze”, con tanto di corse di cavalli liberi, cioè senza il loro fantino, e che erano note come ”Corse dei Berberi”. E quindi, anche quest’anno, per il 2023, la tradizione il folklore s’incontrano ancora una volta per allietare tutti coloro che vi vorranno prendere parte, con tantissimi eventi che si susseguiranno dal 29 gennaio al 21 febbraio 2023: carri allegorici, gruppi mascherati, sfilante, spettacoli di artisti di strada, bande musicali e molto altro ancora.

Carnevale di Ronciglione 2023: le date clou

Come anticipato, a partire da oggi, 29 gennaio 2023, si inaugura il grande Carnevale 2023 di Roncigliano, con tantissimi appuntamenti da non perdere. Ovviamente le date imperdibili sono quelle di giovedì e martedì grasso, e il lunedì dei Nasi Rossi. Infatti, proprio nella giornata di giovedì 16 febbraio 2023 si darà il via alla celebrazione del Giovedì Grasso: la giornata inizierà alle 14.30 con il Campanone di Carnevale darà i suoi rintocchi per annunciare a tutti gli astanti il ritorno del Re Carnevale. Poi, si proseguirà con la follia di Carnevale, con la Parata Storica degli Ussari, il Gran Carnevale dei Bambini per concludere in bellezza l’offerta di tozzetti e vino da parte della Confraternita di Sant’Orso.

Sabato 19 febbraio: Carnevale Soap Box Race

L’altro giorno da perdere, sarà poi sabato 18 febbraio, quando sarà la volta del Sabato Ghiotto: assolutamente da non perdere quest’anno la celebre Carnevale Soap Box Race – una parata di carrozzette – e il Carnevale Jotto, un pomeriggio gastronomico a base di porchetta fumante che vi farà letteralmente perdere i sensi.

La storia e la tradizione del Carnevale di Ronciglione

Al di là degli eventi e del divertimento, la storia del Carnevale di Ronciglione è davvero secolare. Infatti, è dal 1570 che questo territorio celebra il suo imperdibile Carnevale, con assiduità e dedizione. Pensate che neppure le truppe giacobine francesi che incendiarono la cittadina nel 1799 furono in grado di porre fine alla tradizionale festa di Roncigliano. Alle volte, la forza delle tradizioni supera di gran lunga anche quella delle guerre e delle incursioni.