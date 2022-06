Caro carburante: benzina sfiora i 2 euro al litro, gasolio sopra 1.85. Governo pensa a nuovo intervento

Ha ormai ripreso la sua folle corsa verso l’alto il prezzo per la benzina e per il diesel con il segno “+” che questa settimana, rispetto alla precedente, fa segnare aumenti fino al 55%. Si tratta dell’ennesimo salasso per i contribuenti alle prese ormai da mesi con costi pazzi per l’energia e per il carburante. E così, nonostante il taglio delle accise in vigore fino al prossimo 8 luglio, la benzina torna a sfiorare i 2.00 euro al litro.

Il prezzo della benzina oggi

Secondo l’ultima rilevazione del Ministero della Transizione Ecologica la media settimanale dei prezzi (dal 30/05/2022 al 05/06/2022) della benzina ha raggiunto la soglia di 1.94€ al litro. Leggermente più basso il gasolio, attestato ad 1.85€ al litro. Tangibile dunque l’aumento: addirittura del 55% per la benzina, quasi del 40% per il gasolio. In leggero calo invece rispetto alla scorsa settimana (-094%) il GPL a quota 0.83.

Come risparmiare sul pieno

Ricordiamo che per cercare di risparmiare qualcosa sul rifornimento è sempre possibile consultare la mappa interattiva del Ministero dello Sviluppo Economico, che monitora i prezzi del carburante. Si tratta di uno strumento piuttosto utile e per utilizzarlo è sufficiente cliccare su questo link. Dopodiché è possibile circoscrivere zona desiderata per visualizzare i distributori più economici.

Quando potrebbe calare il prezzo del carburante

E’ del tutto evidente dunque che il provvedimento del Governo si sta rivelando inefficace. Attualmente, lo ricordiamo, il taglio delle accise – già prorogato una volta – prevede una riduzione di oltre 30 centesimi sul prezzo del carburante fino al prossimo 8 luglio. Ma il governo, come anticipatovi ieri, starebbe valutando degli interventi alternativi per compensare i rincari della benzina che inevitabilmente continuano a persistere con la crisi energetica. In tal senso però mancano ancora tempistiche certe sebbene la volontà da parte dell’esecutivo sia stata espressa. Intanto alcune Associazioni a tutela dei diritti dei consumatori hanno chiesto un ulteriore taglio delle accise per frenare l’impennata dei prezzi.