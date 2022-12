Caterina muore a 2 anni dopo l’infarto della madre, il padre non riesce a fare il funerale: portata via dalla cappella per accertamenti

È una tragedia quella che si è abbattuta su una giovane famiglia: una bimba morta a soli due anni e la mamma, andata in arresto cardiaco all’ottavo mese di gravidanza, prima di partorire, ora “non riesce a capire cosa sta succedendo”. Un dolore straziante per Gabriele Succi, il papà della piccina, Caterina, morta ieri al Meyer di Firenze per problemi respiratori.

Cosa è successo

La piccola è nata a luglio del 2020 con vari problemi di salute e subito dopo la mamma Cristina è andata in arresto cardiaco. Nell’ultimo periodo Caterina è stata ricoverata per problemi respiratori, purtroppo non ce l’ha fatta. Ora il papà non può neanche dargli l’ultimo saluto perché sul caso la procura della Repubblica di Arezzo vuole vederci chiaro, tanto da aver disposto l’autopsia sul corpo della bambina e aver aperto un fascicolo per omicidio colposo. Un atto che i magistrati inquirenti hanno ritenuto dovuto, visto che c’è già un’indagine in corso sui medici che hanno preso in carico Cristina il giorno nel quale è andata in arresto cardiaco.

La magistratura dispone l’autopsia sul corpo della piccina

Adesso il corpicino di Caterina è stato trasportato a Siena per essere sottoposto ad indagine medico legale nei prossimi giorni. I magistrati hanno ritenuto, probabilmente, ci siano troppe coincidenze strane sulle quali bisogna fare luce. Papà Gabriele dal giorno della nascita di Caterina, in uno dei momenti della vita in cui bisogna gioire, ha dovuto fare i conti con i problemi di salute di Cristina e anche di Caterina. Ora deve affrontare questa tragedia perché la moglie non si rende conto di quanto succede. Per fortuna, Gabriele ringrazia le tante persone, amici e familiari, che hanno cercato di stargli vicino in questo periodo di dolore.

Cristina, dal canto suo, vive in un mondo tutto suo, fisicamente sembra aver recuperato, ma non capisce. Secondo Gabriele la sua Cristina andava ricoverata prima. Alla 35enne settimana la donna era stata sottoposta a visita cardiologica ed era stata rimandata a casa perché secondo i medici stava bene. Poi, invece, è successo l’irreparabile…