Cerveteri, esplode un flacone con l’acido: ustionato 14enne

Un semplice giro in bicicletta si è trasformato per un 14enne di Campo di Mare in un momento di panico. Il ragazzo non poteva minimamente immaginare cosa contenesse la boccetta incidentalmente urtata con le ruote durante il tragitto, rimanendo gravemente ferito tra lo choc dei presenti per un getto di acido solforico.

Il fatto è avvenuto nelle ultime ore in viale Mediterraneo, a Campo di Mare, mentre l’adolescente percorreva appunto la via, a pochi metri dal lungomare di Cerveteri. A bordo della sua bicicletta, il giovane ha urtato inavvertitamente una boccetta di acido solforico abbandonata lungo il tragitto, che è esplosa nel momento in cui è stata urtata.

Vittima soccorso da una donna: “L’ustione era visibile sulle gambe”

Il ragazzo è stato per fortuna prontamente soccorso da una donna presente in zona, che ha anche allertato il 118. La donna ha raccontato che, mentre soccorreva il ragazzo, “l’ustione era ormai estesa sulle gambe”. Non si conoscono ancora le ragioni per cui un oggetto così pericoloso fosse stato lasciato incustodito. “Voglio pensare che il contenitore sia stato perso da un camion e non lasciato appositamente da qualcuno”, ha raccontato la testimone. Sull’accaduto indagano ora i carabinieri, giunti sul posto al momento dei fatti.

Il padre della vittima: “Le ustioni di secondo grado saranno permanenti”

Il giovane dopo essere stato soccorso è stato portato prontamente in ospedale per le gravi lesioni riscontrate. Nelle ultime ore anche il padre del ragazzo, ha voluto esprimere il suo sostegno alla soccorritrice. La famiglia del ragazzo, visto le lesioni di secondo grado permanenti riscontrate dal personale sanitario nel figlio, ha annunciato che si rivolgerà ai carabinieri per denunciare l’accaduto. Il figlio al momento si trova ancora in osservazione al Bambino Gesù di Palidoro. Sull’accaduto indagano al momento le Forze dell’Ordine, per capire se si è trattato di un caso isolato e fortuito, o se potrebbe esserci la mano di uno sbandato.