Ciak si gira ad Anzio mercoledì 12 aprile 2023: a che ora e quali sono le strade chiuse

Il cinema torna ad Anzio, che farà da background e location per ulteriori riprese proprio in questo periodo. Infatti, per la giornata di domani, mercoledì 12 aprile 2023, è vietata la sosta lungo Via Fanciulla d’Anzio, con il traffico dei veicoli interdetto durante le riprese cinematografiche per consentire la buona riuscita dei lavori e delle inquadrature.

Riprese cinematografiche ad Anzio mercoledì 12 aprile 2023

Cambia la viabilità, certo, solamente per poche ore, ma ad ogni modo è bene non farsi cogliere impreparati, soprattutto essere consapevoli delle zone in cui non è possibile effettuare la sosta, in modo da non dover incorrere in eventuali sanzioni amministrative o problematiche di sorta. Le riprese, come vedremo, saranno abbastanza circoscritte, e non dovrebbero comportare eccessivi disagi per il traffico locale. Vediamo, ora, i dettagli per non farsi cogliere impreparati durante il transito di domani e quali vie sono interessate dai divieti.

Transito interdetto e sosta vietata in Via Fanciulla d’Anzio

A partire dalla giornata di domani, insomma, mercoledì 12 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, lungo Via Fanciulla d’Anzio, nel tratto compreso tra Viale Severiano e Via Furio Anziate sarà vietata la sosta dei veicoli su ambo i lati al fine di consentire le riprese cinematografiche previste. Inoltre, sarà interdetto, durante le riprese, il transito veicolare, ad eccezione delle urgenze, del trasporto pubblico e dei mezzi della produzione cinematografica. Dunque, meglio non prendere in considerazione quel tratto di strada per quasi tutta la durata complessiva della giornata di domani, e magari compiere qualche percorso alternativo. Attenti alle soste e al transito, in sintesi, se non volete finire nel mirino della Polizia Locale. A stabilirlo, l’ordinanza del Comandante della Polizia Locale della Città di Anzio, Antonio Arancio, finalizzata alla regolamentazione della circolazione stradale ed al posizionamento della relativa segnaletica lungo Via Fanciulla d’Anzio.