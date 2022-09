Ciampino, bagaglio a mano ‘speciale’: all’interno 80.000 euro

Aveva preparato la sua valigia, era pronto per partire, ma nel bagaglio a mano non aveva messo solo i vestiti e lo stretto necessario. Lui aveva ben 80.000 euro, denaro contante non dichiarato e intercettato all’aeroporto di Ciampino dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Come è stato intercettato

Nel corso dei controlli di routine nell’aeroporto di Ciampino, il secondo scalo romano, è stato fermato un cittadino nigeriano, che proveniva da Malta. Proprio lui all’interno del bagaglio a mano ‘nascondeva’ banconote in euro di vario taglio. E sempre lui non aveva presentato la prescritta dichiarazione valutaria e aveva risposto negativamente a tutte le domande.

Visto che è stata superata la soglia di legge, parte della somma è stata sottoposta a sequestro in via amministrativa, a garanzia del versamento della sanzione che sarà irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Movimentazioni clandestine di denaro

Nei primi nove mesi del 2022, grazie a un’analisi di rischio, le Fiamme Gialle della Compagnia di Ciampino, insieme ai funzionari dell’A.D.M., hanno scoperto movimentazioni clandestine di valuta per oltre 1 milione e 300 mila euro, nel corso di circa 80 interventi. E il lavoro dei finanzieri continua perché l’obiettivo è uno: contrastare ii traffici illeciti negli scali aeroportuali e portuali di accesso alla Capitale.