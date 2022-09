Ciampino, investita all’uscita di scuola: gravissima una ragazza (FOTO)

Ciampino. Un incidente gravissimo dell’ultima ora, su cui ancora bisogna fare chiarezza. Le operazioni sono in corso proprio in questi minuti, con la Polizia Locale intervenuta sul posto per rilievi ed accertamenti. Una giovane studentessa è stata travolta da un’auto all’uscita di scuola in prossimità delle strisce pedonali. La giovane è grave. Per il trasporto d’urgenza è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Atterra l’eliambulanza per un investimento

Si tratterebbe di un investimento, grave, dal momento che sul posto è dovuto intervenire l’elisoccorso per trarre in salvo la vittima. Una ragazza, la vittima dell’impatto, che ha avuto urgenza di un trasporto immediato in ospedale. La giovane stava uscendo da scuola quando all’improvviso, durante l’attraversamento, è stata investita da una vettura che procedeva su quella carreggiata.

Le prime informazioni e strade chiuse

Il fatto è accaduto proprio nella tarda mattinata di oggi, giovedì 15 settembre, intorno alle 12.20, su Via dei Laghi. Il fatto drammatico, non ha mancato di creare forti disagi anche sul traffico e la viabilità che è stata momentaneamente interrotta per consentire le operazioni di salvataggio. In particolare è stata chiusa la strada di Via dei Laghi a partire dalla Nettunense.

Aggiornamenti dell’ultima ora

Dopo i primi istanti concitati, ora, arrivano notizie ulteriori e dettagli sull’accaduto. Chiarita l’identità della vittima: una studentessa dell’istituto che si trova in quella zona che, intorno alle 12.30, all’uscita di scuola, stava per prendere la via di casa. Pare che la ragazza stesse cercando di attraversare in prossimità delle strisce, quando è accaduto l’irreparabile.

Travolta da una Smart (FOTO)

Un’auto, una Smart, che procedeva da direzione Marino, l’ha travolta in pieno durante l’attraversamento. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, e per questo è stato immediatamente disposto il suo trasporto in Ospedale – codice rosso. Ora si trova al Policlinico Gemelli nelle mani dei medici. Ecco le foto dal luogo dell’incidente: