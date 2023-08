Ciclista investito da un’auto pirata: grave un 20enne

Dramma ieri sera lungo la strada provinciale per Cisterna di Latina. Un giovane ciclista è stato investito da un’auto che lo ha incrociato all’altezza di Borgo Podgora. L’automobilista però, anziché fermarsi a prestare soccorso, si è dato alla fuga lasciandolo lì sull’asfalto, dove lo hanno poi trovato i sanitari accorsi dopo le segnalazioni di alcuni testimoni. Al momento si cerca di risalire perciò all’identità del pirata della strada, che ha fatto perdere le sue tracce.

Investito ciclista a Latina

Il ciclista rimasto coinvolto nell’incidente è un 20enne di origini straniere, figurante come richiedente asilo di nazionalità asiatica. Secondo le indagini, a cura dei Carabinieri della Compagnia di Latina, il giovane era ospite di una cooperativa in un centro di accoglienza della zona.

Al momento dello scontro stava transitando lungo la provinciale, un tratto privo di illuminazione che ha reso difficile scorgerlo. Il conducente che lo ha investito, tuttavia, ha omesso il soccorso stradale e sono stati altri passanti, testimoni del fatto, a dover contattare i soccorsi per il malcapitato ciclista. L’uomo è stato così portato al Santa Maria Goretti di Latina.

Cosa è emerso dai rilievi

I rilievi e le ricerche sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Latina con una pattuglia del Comando stazione di Borgo Podgora. Al momento stanno ricostruendo le dinamiche dell’incidente, sentendo i testimoni e cercando l’auto pirata coinvolta nell’impatto. Secondo quanto raccolto, anche grazie alle testimonianze dei testimoni, il giovane straniero in bicicletta sembra non avesse particolari elementi di sicurezza, come luci e gilet catarifrangente.

Tremendo incidente a Cisterna

Latina, ma anche Cisterna, sono da settimane teatro di una serie di incidenti gravi. L’ultimo meno di un mese fa, quando un incidente con lo scooter aveva richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Tragica anche la fine di Sandro Califano, un 49enne rimasto vittima di un incidente stradale a Cisterna di Latina lo scorso 8 luglio, mentre era anche lui a bordo del suo scooter. Sempre a Cisterna poi si era verificato un altro incidente mortale tra Borgo Montello e Cisterna: la vittima aveva in questo caso 62 anni.