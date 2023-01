Ancora un morto sulle strade in provincia di Latina. Il secondo incidente mortale in poco più di 24 ore. Dopo la morte di un ciclista di 66 anni che è stato travolto e ucciso il 5 gennaio scorso, il giorno dopo il suo compleanno sulla Migliara 58 nel territorio tra i Comuni di San Felice Circeo e di Terracina, oggi pomeriggio si è registrato un altro incidente mortale: un 26enne di Sabaudia in sella alla sua bicicletta è stato investito ed è morto a Pontinia.

Cosa è successo

Il giovane, secondo una prima ricostruzione svolta dalle forze dell’ordine, sembra si trovasse in sella alla sua bici insieme ad altri ciclisti. Stava trascorrendo la giornata di festa dedicandosi probabilmente alla sua passione, quando sulla Marittima II alle 15 e 30 è stato urtato da una Lancia Y. Alla guida dell’auto c’era una ragazza di una cittadina del frusinate. La giovane ha completamente perso il controllo della sua auto che ha finito la sua corsa in un canale.

Il tentativo dei soccorritori di salvare la vita del ragazzo

I soccorsi si sono precipitati sul posto per cercare di salvare la vita al 26enne. Una corsa che, purtroppo, si è rivelata vana. I sanitari del 118 una volta arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo che sembra sia morto sul colpo. Adesso tocca ai carabinieri svolgere tutti i rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma sicuramente è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che, come da prassi, potrebbe incaricare un medico legale di effettuare esame autoptico – o forse solo una indagine esterna – sul corpo del giovane ciclista per verificare quali siano state le ferite mortali. Un incidente che ha trasformato una giornata di festa e di svago in una tragedia per i presenti e per i famigliari del 26enne di Sabaudia.